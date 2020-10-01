هل نجحت إنتفاضة اكتوبر في تحقيق أهدافها ..؟ - زكي رضا

2020/10/01 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا لقد اختلفت وجهات النظر حول نجاح انتفاضة اكتوبر العراقية او نجاحها الجزئي من عدمه، بعد ان خفّت شدّة التظاهرات والإعتصامات ولأسباب مختلفة، منها الملل الذي اصاب الجماهير وشعورها بالإحباط لطول تواجدها في ساحات الإعتصام، ومنها شيطنة المنتفضين من قبل السلطة الحاكمة وادواتها الإعلامية ومنابرها السياسية والدينية، ومنها استخدام إرهاب الدولة ضد الناشطين وخطفهم وقتلهم، ومنها جائحة كورونا اضافة الى اسباب اخرى ......





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