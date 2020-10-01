"خارطة طريق للتعاون الدفاعي".. البنتاغون يصدر بيانا حول زيارة إسبر إلى تونس

2020/10/01 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان صادر عن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر إن الأخير ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد المخاوف المشتركة بشان التهديد الذي يشكله الإرهاب على الاستقرار الاقليمي و سيادة الدول الافريقية.

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