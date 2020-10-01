خبراء عرب يناقشون دور الإعلام في التصدي للإرهاب

2020/10/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: إسراء خليفة

بدأت أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ(23) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بمشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين المتخصصين في مجال الارهاب في الدول الأعضاء.

وأكد مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب الدكتور فوزي الغويل، ان هذا الاجتماع لفريق الخبراء العرب في مجال الاعلام المعني بالتصدي لظاهرة الارهاب يأتي طبقا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب القاضي بتشكيل فريق دائم يتكون من خبراء إعلاميين لبحث ودراسة المستجدات التي تطرأ على موضوع دور الاعلام في التصدي لظاهرة

الإرهاب.

وأضاف، ان اجتماع فريق الخبراء يأتي في إطار مساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الارهاب والحد من آثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات، وإيماناً منها بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل ما من شأنه التحريض على التعصب والتطرف.

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