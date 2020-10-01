القبض على قيادي بـ «داعش» في إنزال جوي

2020/10/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح تكريت : سمير عادل

بعملية انزال جوي متقنة، تمكنت القوات الامنية البطلة من القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي في ديالى، في حين شرعت عمليات صلاح الدين بتنفيذ عملية اسود الجزيرة (2) لملاحقة الارهابيين بالمناطق الصحراوية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، ان “جهاز مكافحة الإرهاب شرع بعمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية والتي بعضها قيد الانشاء، اذ دمر الأبطال في هذا الجهاز عددا من الكهوف والاوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلا عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة».

واضاف رسول، ان “القوات القت القبض على قيادي من عصابات داعـش الإرهابية خلال محاولته الهرب من موقع العمليات، حيث تمت محاصرته، وقد جرت العملية بالقرب من نهر نارين في محافظة ديالى» .

في غضون ذلك، شرعت القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع عمليات غربي نينوى والجزيرة والبادية بتنفيذ عملية اسود الجزيرة (2) لملاحقة فلول داعش الارهابي بالمناطق الصحراوية.

وذكر رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله، لـ”الصباح”، “بتوجيه و تخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة شرعت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين وابطال الحشد الشعبي و الحشد العشائري بتنفيذ عملية اسود الجزيرة 2 لتفتيش المناطق الواقعة غرب وادي الثرثار وذلك بعد توفر معلومات بتواجد المجاميع الارهابية في هذه المنطقة» .

واشار يار الله، الى ان “العملية العسكرية نفذت من عدة محاور لتأمين المناطق الادارية بين محافظة صلاح الدين و نينوى والانبار والعملية متواصلة باستمرار و لن تتوقف و الغاية منها اعطاء رسالة لكل الارهابيين مفادها بان لن يكون هناك مكان آمن لهم».

الى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة بقايا داعش الارهابي.

وذكر بيان للخلية، أن”قيادة القوات البرية شرعت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة داعش «.

واوضح ،أن”العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن محاور عدة بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي».

اما في نينوى، فقد القت وكالة الاستخبارات، القبض على 3إرهابيين وضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن”الارهابيين عملوا بمايسمى وحدة الإسناد العام بكنى (ابوبراء و ابوجنات و ابوفارق) وبدلالتهم “، مبينا انه”تم ضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في منطقة الموصل القديمة من مخلفات داعش الإرهابية، احتوى بداخله على (8) أحزمة ناسفة معدة للتفجير ومواد أخرى تستخدم في صناعة تلك الأحزمة».

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