2020/10/01 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد حامل اللقب من فخ ضيفه بلد الوليد بتسجيله هدف الفوز 1-صفر، فيما فرمل هويسكا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء الانطلاقة القوية لأتلتيكو مدريد عندما أرغمه على التعادل السلبي الأربعاء في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينيسيوس ينقذ الريال من فخ التعادل.. وهويسكا يفرمل أتلتيكو مدريد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينيسيوس ينقذ الريال من فخ التعادل.. وهويسكا يفرمل أتلتيكو مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).