قصف صاروخي يستهدف ‬قاعدة‭ ‬للجنود‭ ‬الأمريكان‭ ‬قرب‭ ‬أربيل

2020/10/01 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يبدي‭ ‬استياءه‭ ‬من‭ ‬التلويح‭ ‬الأميركي‭ ‬بإغلاق‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬بغداد بغداد‭,‬‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفادت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬أربيل‭ ‬بوقوع‭ ‬صاروخ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتمركزة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬بأن‭ ‬صواريخ‭ ‬سقط‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قصير‭ ‬إن‭ ‬صاروخاً‭ ‬وقع‭ ‬على‭ […]

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