برهم صالح يهنئ الشيخ نواف الاحمد

2020/10/01 | 03:51 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

بعثَ رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاربعاء برقية تهنئة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت.

ونصت البرقية، انه “باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة، داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد

من التقدم والرخاء».

وفي هذه المناسبة أعرب لسموكم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

وأدى أمير الكويت الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، امس الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمراسيم دفن الحاكم الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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