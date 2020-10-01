البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا

2020/10/01 | 04:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، أنها سجلت 1031 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و33413 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة، أن "إجمالي حالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها في البرازيل بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 4 ملايين و810 آلاف و935 حالة، والوفيات 143952".

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.

المصدر: RT

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