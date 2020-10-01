"الاستحواذ بحيل معقدة".. الصين تتوغل في أوروبا من وراء الكواليس

2020/10/01 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت نتائج بحث أجرته شركة استشارت هولندية إلى أن الشركات الصينية التابعة للدولة توغلت بشكل كبير في أوروبا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، من خلال عدد كبير من عمليات الاستحواذ، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها

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