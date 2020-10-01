تويتر يحذف عشرات

2020/10/01 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، الأربعاء، أنها حذفت، بناء على معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حوالى 130 حسابا مصدرها إيران كانت تشوش على الحوارات الدائرة حول المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

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