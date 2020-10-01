وسط مناقشات حزمة اقتصادية جديدة..

2020/10/01 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" إنها ستبدأ بمنح إجازات لـ19 ألف عامل يوم الخميس، وقالت جمعية كبيرة إن شركات أخرى ستتبعها في الخطوة، مع تلاشي الآمال بإنقاذ واشنطن لها في اللحظة الأخيرة، وفقا لما نقلت رويترز.

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