2020/10/01 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادئ الخميس، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في حين طمأن مركز الإنذار المبكر من التسونامي إلى أنّ الزلزال لن يتسبّب بحصول أمواج مدّ عال.

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