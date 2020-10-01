كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن كورونا؟

2020/10/01 | 05:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ موسم الإصابة بالإنفلونزا في الوقت الذي يتحدث فيه العلماء والأخصائيون عن احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس (كورونا).تطرح الكثير من الأسئلة حول كيف سيكون الخريف والشتاء مع تفشي (كورونا) من جهة وبدأ موسم الإنفلونزا ونزلات البرد من جهة أخرى.تحدثت أخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلويد، حول […]

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