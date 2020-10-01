800 مليون دولار تعويضا لضحايا

2020/10/01 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة في مدينة لاس فيغاس الأميركية الأربعاء على اتّفاق ودّي أبرمته مجموعة "أم جي أم" للفنادق والكازينوهات مع أقارب الضحايا والناجين من عملية إطلاق النار التي وقعت في المدينة في 1 أكتوبر 2017 وراح ضحيّتها 58 قتيلاً.

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