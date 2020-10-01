في الذكرى الاولى للثورة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/10/01 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اليوم هو الذكرى السنوية الاولى لانطلاقة ثورةالاول من اكتوبر 2019 .



في مثل هذا اليوم يستعيد الثوار ابرز احداث الثورة ، لقراءة مستوى مشاركتهم في صناعتها ، وتحليل المردود الإيجابي لها على خطوات الثورة اللاحقة ...



ومع ان انطلاق الثورة بحد ذاته هو ابرز احداث العراق عام 2019 ، فأن سقوط حكومة عبد المهدي هو ابرز أحداث الثورة ، وكانت نسبة مشاركة الثوار في صناعة هذا الحدث عالية جداً ، بحيث يمكن الن ......





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