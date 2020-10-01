بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين في 5 أكتوبر / تشرين الأول (( المعلمون : القيادة في أوقات ألأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل )) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/01 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يحتفل باليوم العالمي للمعلمين سنويا في الخامس من اكتوبر / تشرين الأول من كل عام منذ 1994 للإشادة بدور المعلمين حول العالم , فللمعلمين دور كبير ومهم في بناء المجتمع وبناء اجيال المستقبل وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع .



وتحتفل كثير من دول العالم باليوم العالمي للمعلمين بإقامة فعالية متنوعة لتكريم المعلمين وشكرهم على رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة وتخريج اجيال مؤهلة تسهم بفعال ......





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