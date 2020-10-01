2020/10/01 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الأصوات الدولية المنددة بإعدام النظام الإيراني للمصارع نويد أفكاري، إذ وصفت منظمات هذا القرار بـ "غير الإنساني" وأنه قائم على "اتهامات وهمية".

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