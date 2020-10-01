2020/10/01 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، عدة مقاطع فيديو تظهر قيام قواتها بتنفيذ عدد من الهجمات ضد القوات الأرمينية في منطقة قره باخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أذربيجان تنشر لقطات لهجمات عنيفة على القوات الأرمينية في ناغورنو قره باغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أذربيجان تنشر لقطات لهجمات عنيفة على القوات الأرمينية في ناغورنو قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).