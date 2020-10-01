المؤتمر الوطني العراقي يعلن انضمامه الرسمي

2020/10/01 | 08:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة النائب آراس حبيب كريم، يوم امس الاربعاء، انضمامه الرسمي لتحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم....

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