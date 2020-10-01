2020/10/01 | 08:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ذي قار تضبط أكثر من 400 الف قرص ومواد مخدرة خلال أربعة اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 08:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏ذي قار تضبط أكثر من 400 الف قرص ومواد مخدرة خلال أربعة اشهر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏ذي قار تضبط أكثر من 400 الف قرص ومواد مخدرة خلال أربعة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).