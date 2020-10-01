شاومي تطلق هاتف Mi 10T Lite.. بكاميرا رباعية وسعر متوسط – صور

2020/10/01 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت اليوم شركة شاومي Xiaomi، عن أرخص هواتف سلسلة T ، والذي يأتي بأفضل الميزات بالرغم من ثمنه الرخيص، وإلى جانبه أطلقت الشركة الصينية هاتفين ضمن نفس التشكيلة تحت اسم Mi 10T و 10T Pro.وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف شاومي Mi 10T Lite، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث […]

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