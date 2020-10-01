لنتضامن ولنحشد أنفسنا من أجل الوقاية من الجائحة ومن التسريحات ومن الحكومة - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/01 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا عودة تطور الوباء، سياسة صحية حكومية كارثية، موجة تسريحات العمال وإلغاء مناصب الشغل: الأخبار ليست جيدة وتثقل الكاهل.



ولكن الغضب ما زال هنا، وورفض لقدرية أن نتحمل وزر أزمات النظام الرأسمالي وسياسات الحكومات البرجوازية.على الرغم من محاولات الطبقات الحاكمة لاحتوائها، فإن الأزمة الاقتصادية هنا.



اختارت الحكومة وضع جزء من الاقتصاد تحت الدعم، ومضاعفة الهدايا المقدمة للشركات الكبيرة، لا سيما مع "خطة ال ......





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