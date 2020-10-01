فيديو : لحظة انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء

2020/10/01 | 08:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، وانفجارها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت الصحيفة إن الطائرة العسكرية تحطمت بالقرب من مقاطعة إمبريال في ولاية كاليفورنيا، أمس، وذلك أثناء تزودها بالوقود من طائرة أخرى. وأشارت “ديلي ميل” إلى أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تحطمت […]

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