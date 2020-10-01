2020/10/01 | 08:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة النقل :المباشرة بأعادة بناء وتأهيل محطة انواء العمارة

بغداد/..اعلنت وزارة النقل/ الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي عن انطلاق حملة اعمار محطة انواء العمارة في محافظة ميسان من قبل مجلس المحافظة ضمن مشاريع البترو دولار وتنمية الأقاليم الذي يهتم في إنشاء مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية والأعمار في المحافظة .

و قال مدير عام الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي في بيان تلقته " عين العراق نيوز":استنادا الى توصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتسخير كافة الامكانيات واستثمارها لاعادة الاعمار فإن هذا البناء والتأهيل تم الإعداد له من خلال الجهود الفردية و المخاطبات الرسمية والتعاون المشترك بين مجلس محافظة ميسان وادارة الهيأة العامة منذ سنتين بمتابعة بتأهيل المحطة وفق مواصفات و معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

مبينًا" ان محطة العمارة هي مركز شعبة المحطات الجنوبية والفرات الأوسط وتعد من المحطات المهمة والرئيسية ضمن المنطقة الجنوبية والمساحة الفعلية لعملها في تسجيل الرصدات الجوية والببانات المناخية الأخرى.

مشيرا الى : " ان الهيئة العامة مستمرة بمخاطباتها الرسمية وفتح آفاق التعاون مع أغلب الحكومات المحلية في المحافظات للعمل المشترك مع دوائر ومحطات الهيئة لكونها تقدم الخدمات لتلك المحافظةو لمواطنيها".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل :المباشرة بأعادة بناء وتأهيل محطة انواء العمارة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل :المباشرة بأعادة بناء وتأهيل محطة انواء العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).