مركز أمريكي: أكثر من 73 مليون تابعوا مناظرة ترامب وبايدن

2020/10/01 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز “نيلسون” الأمريكي، إن أكثر من 73 مليون مواطن أمريكي تابعوا أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن. وفي مناظرة مع بايدن مساء أمس الثلاثاء، لم يلتزم ترامب بالقول إنه سيقبل نتيجة الانتخابات.وأكد ترامب شكاوى لا أساس لها من أن زيادة بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا […]

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