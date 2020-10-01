الأردن: الإغلاق الشامل سيكلف الاقتصاد كثيرا

2020/10/01 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن قرار الإغلاق الشامل على مستوى المملكة قد يكون مجديا صحيا، لكن تكتنفه العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد.وقال “الرزاز”، أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن “الجائحة مستمرة ولا موعد معروفا لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، […]

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