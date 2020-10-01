هيونداي تكشف عن أقوى سيارتها السريعة على الطريق – فيديو

2020/10/01 | 08:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لسيارة جديدة طورتها شركة هيونداي لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم.وفي الفيديو المنشور نلاحظ أن السيارة الجديدة صُممت لتكون سريعة، كما زُودت بصدمات، وحروف بارزة فوق العجلات، إضافةً إلى جنح هوائي كبير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.وتتميز هذه السيارة بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين […]

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