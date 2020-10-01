نائب مستقل: مصالح سياسية وراء عدم سيطرة الحكومة على منافذ الاقليم

2020/10/01 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين النائب المستقل باسم خزعل، ان هناك مصالح سياسية حالت دون فرض سيطرة الحكومة على منافذ اقليم كردستان كما فعلت وفرضت سلطتها على منافذ الوسط والجنوب، لافتا الى ان العلاقات كانت عاملا مساعدا في عدم فرض تلك السيطرة.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية كان من المروجين لاسم مصطفى الكاظمي قبل تسنمه السلطة في العراق، وبالتالي فأن ردة فعل الكاظمي اتجاه المنافذ الحدودية في الاقليم واضحة جدا”.

واضاف ان “العلاقة السابقة للكاظمي برئيس الجمهورية دفعت رئيس الحكومة الى رعاية المصالح الكردية وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية في كردستان كما فرضها على منافذ المحافظات الاخرى”.

وبين ان “رئيس الوزراء لم يستعمل صلاحياته مع كردستان، وحاول عدم تحقيق اي شي لصالح بغداد بسبب رفض الاحزاب الكردية لهكذا اجراءات، خاصة ما اتبعه مع المنافذ الحدودية في الوسط والجنوب”.



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