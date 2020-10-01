لحظة قصف أذربيجان لقوات أرمينية – فيديو

2020/10/01 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة قصف قوات احتياط أرمينية، وذلك ضمن الصراع الدائر على الحدود بين البلدين.وادعى رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أريك هاروتيونيان، أن الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان على الحدود، مقصود بها إيران أيضا.وقال إريك في تصريحات، نقلتها “روسيا اليوم: “أود أن أعلن […]

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