الحلبوسي يجدد دعمه المطلق وتضامنه مع المطالب الدستورية لمتظاهري تشرين

2020/10/01 | 08:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سياسية

منذ 8 ساعات 389

جدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعمه المطلق وتضامنه مع المطالب الدستورية لمتظاهري تشرين في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الانتفاضة.

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في الذكرى السنوية الاولى لانطلاقها..



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