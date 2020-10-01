إسبانيا تقرر إغلاق عاصمتها مدريد بسبب كورونا

2020/10/01 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قررت الحكومة الإسبانية، إغلاق العاصمة الإسبانية مدريد، ومنع سكانها من مغادرتها، بعد تحول المدينة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن القواعد الجديدة الخاصة بمنع انتشار الوباء سيتم تطبيقها في مدريد، مؤكدة أن العاصمة الإسبانية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها […]

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