نائب: وضعنا نقاط عامة للدوائر الانتخابية والصراع مازال قائم بين الاطراف السياسية

2020/10/01 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان هناك نقاط عامة تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية في حين مازال الصراع قائما حول عدد تلك الدوائر ولم يحسم القانون بعد.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “هناك نقاطا عامة تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالانتخابات من اجل حسم قانونها في الايام المقبلة، وخاصة مايتعلق بالدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “من ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هو اعتماد الاحصائيات السكانية لعام 2010 في تحديد تلك الدوائر وعدد مقاعد البرلمان واعتبار ان كل 100 الف عراقي يمثلهم نائب في البرلمان”.

وبين ان “الصراع مازال قائم بين الاطراف السياسية حول الدوائر الانتخابية في المحافظات واقضيتها ونواحيها، وآلية توزيع تلك الدوائر والعدد الذي ستشمله، وهناك حراك سياسي لايجاد رؤية واضحة لحل هذه الاشكالية بين جميع الاطراف”.



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