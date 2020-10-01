الخيكاني: واشنطن تحاول جر بغداد باتجاه صراع سياسي لابقاء قواتها داخل العراق

2020/10/01 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان واشنطن تحاول جر بغداد باتجاه صراع سياسي من اجل إبقاء قواتها داخل العراق، والتلويح بتهديد امن واستقرار العراق عند سحب كادر سفارتها من بغداد الى كردستان.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين اكد نية الانسحاب الأميركي من سفارة واشنطن في بغداد، بهدف الضغط على الحكومة العراقية للوقوف الى جانب اميركا”.

وأضاف ان “الحديث عن الانسحاب من بغداد والتوجه الى أربيل لم يكن وليد اللحظة، بل ان اميركا تخطط منذ سنوات لانشاء اكبر قنصلية بالعالم في كردستان، بهدف رعاية مصالحها في العراق بعيدا عن بغداد”.

وبين ان “نقل السفارة الأميركية الى كردستان، يهدف الى احداث صراع سياسي داخلي بين من يرفض التواجد الأميركي وبين المؤيدين لواشنطن، والتلويح بتهديد بعض الرموز الوطنية في حال الانسحاب من العاصمة باتجاه الإقليم، في وقت تتباكى فيه بعض الأطراف من اجل إبقاء القوات الأميركية داخل العراق لتحقيق مصالحها السياسية”.



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