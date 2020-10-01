واشنطن تهدد بغداد باغلاق سفارتها وتأمر دول اخرى الانصياع بالمثل! ما الذي تطبخه!

2020/10/01 | 08:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان واشنطن نيتها اغلاق سفارتها في بغداد يلقي بظلاله الثقيلة على الحكومة العراقية التي تحاول جاهدة لاقناع الادارة الامريكية العدول عن قرارها....

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