اسبانيا تحجر على عاصمتها.. لا حركة الا للضرورة القصوى

2020/10/01 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت الحكومة الإسبانية، الخميس، منع سكان العاصمة مدريد التي أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا من المغادرة إلا للضرورة، وذلك بموجب قواعد جديدة لمنع انتشار الوباء.

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا في مؤتمر صحفي أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هي صحة إسبانيا.



مدريد لها خصوصيتها".

وأكدت الحكومة أن العاصمة مدريد التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

وسيتم السماح للمواطنين بالعبور للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.

وتشمل الإجراءات كذلك، إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء، فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب، كما لن يسمح بالتجمع لأكثر من ستة أشخاص.

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