سماء العراق تطلق صافرة البداية للأمطار “رسميًا”.. ووداع لأهم “موانع البرد”

2020/10/01 | 08:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يودع العراق “رسميًا” درجات الحرارة الاربعينية قريبًا جدًا، فيما تبدأ زخات متفرقة من الامطار في بعض المناطق.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “رسميا العراق يودع درجات الحرارة الاربعينية ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل”، مشيرًا إلى أن “حالة عدم استقرار جوي يومي 5 و 6 اكتوبر وزخات من الامطار المتفرقة”.

وأكد أن “ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية خلال اليومين المقبلين بسبب رياح جنوبية صاعدة خصوصا في البصرة وميسان وواسط ثم تتناقص يوم السبت وتعود يوم الاثنين المقبل”.

وبين أن “التوقعات المتوسطة المدى تشير الى استمرار تأثير المرتفع الجوي وبالتالي سيكون حائط صد امام حركة النزولات الباردة لفترة اسبوعين او اكثر “.

وأوضح أن “زخات مطر محدودة اليوم الخميس في مناطق من البصرة وميسان ويوم السبت هناك فرص لتساقط امطار رعدية شمال البلاد وظهور السحب في اماكن متفرقة”.

وأكد وجود “سكون في الرياح غدا وتكون جنوبية شرقية في البصرة وميسان وواسط وشمالية غربية في غرب ووسط البلاد وشمالية شرقية في شمال البلاد”.

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