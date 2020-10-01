4,5 مليار دينار قيمة البدل النقدي لمفردات التموينيَّة

2020/10/01 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقدَّرت وزارة التجارة المبلغ الذي من الممكن تخصيصه بدلا عن مفردات البطاقة التموينية لتوزيعه بين المشمولين بعد تقديم مقترح بذلك، بأربعة مليارات و500 مليون دينار شهرياً.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، ان هذا البدل النقدي ليس من اختصاص الوزارة ويحتاج الى قرار تشريعي من الحكومة، والوزارة معنية بتنفيذ القرارات.



وبشأن توفير مفردات البطاقة التموينية التي غابت عن المواطن لاشهر يوضح حنون ان مادة الطحين توزع شهريا، ومادة السكر يتم توزيعها في الوقت الحالي، والرز تم تجهيز اربع وجبات منه حتى الان، اما مادة الزيت فسيتم التعاقد خلال الاسبوع الحالي لتوفيرها للوكلاء من اجل ان يتسنى لهم توزيعه بين المواطنين بأقرب وقت.

وارجع التأخير في تجهيز المواد الغذائية الى تأخر اقرار الموازنة وعدم توفير التخصيص المالي للتعاقد عليها.

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