العراق: هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في مطار أربيل وسلطات كردستان تحمل المسؤولية للحشد الشعبي

2020/10/01 | 08:58 - المصدر: فرانس 24

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عقب تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد، وقع مساء الأربعاء هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية بمطار أربيل في العراق. وحملت سلطات إقليم كردستان بشمال العراق الحشد الشعبي مسؤولية الهجوم.



وأخطأ القصف المكون من "ستّة صواريخ أطلقت من أطراف قرية شيخ أمير التابعة لمحافظة نينوى" حيث يتمركز جنود أمريكيون في إصابة هدفه، ولم يتسبب في وقوع أي أضرار.

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