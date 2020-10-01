النافذة الإلكترونية لضحايا الاحتجاجات في العراق: نحو 2000 شهيد وجريح ومخطوف!

2020/10/01 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، أن حصيلة معاملات ضحايا التظاهرات في عموم البلاد عبر النافذة الإلكترونية بلغت 1963، ما بين شهيد ومصاب ومخطوف ومفقود.



وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 تشرين الأول 2020)، إن "الدائرة طرحت في شهر اب الماضي استمارة الكترونية خاصة بتقديم المعاملات لضحايا التظاهرات في عموم البلاد"، مشيرا الى أن الدائرة "تمكنت حتى الآن من انجاز 50 بالمئة من معاملات شهداء التظاهرات التي تم تقديمها الى الدائرة".

وأضاف، "تم اعداد قاعدة بيانات بأسمائهم للاعتماد عليها في منح مستحقات المشمولين بها بحسب القانون، اما بالنسبة لضحايا الايزيديين في محافظة نينوى والذين تم انشاء استمارة الكترونية خاصة بهم، فقد اصدرت الدائرة 62 شهادة وفاة لمن عثر عليهم بالمقابر الجماعية لترويج معاملاتهم كونهم لم يتسلموا اي تعويضات حتى الان ولم تروج معاملاتهم قبل انشاء هذه النافذة بسبب تهجير الكثير منهم وتواجدهم خارج البلاد او بمخيمات في كردستان".

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