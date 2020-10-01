على رأسهم لندن وباريس ونيويورك..حملة مقاطعة لقمة

2020/10/01 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية لندن، صادق خان، رفضه حضور أو إرسال ممثل إلى قمة دولية كبرى تستضيفها السعودية هذا الأسبوع كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين، لينضم بذلك إلى رؤساء بلديات نيويورك ولوس أنجلوس وباريس، وفقا لصحيفة الغارديان.

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