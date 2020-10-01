ريال مدريد يهزم بلد الوليد بهدف نظيف في الليجا

2020/10/01 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أنقذ المهاجم البرازيلي البديل الشاب فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي وقاده للفوز الثمين 1-0 على بلد الوليد اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا في مباراة أخرى بنفقس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على ديبورتيفو ألافيس 3 / 1 وإلتشي على مضيفه إيبار 1 / صفر.

على استاد “سانتياجو برنابيو” في العاصمة مدريد ، قدم الريال حامل لقب البطولة عرضا باهتا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ثم تحسن أداء الفريقين وتعددت الفرص الخطيرة على المرميين في الشوط الثاني الذي حسمه الريال لصالحه بهدف نظيف في شباك بلد الوليد.

وجاء الهدف بتوقيع اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور 20/ عاما/ في الدقيقة 65 بعد سبع دقائق فقط من نزوله ليرفع الريال رصيده إلى سبع نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وبلنسية وأمام فياريال.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز السابع عشر حيث مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في المباريات الأربعة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وفشل أتلتيكو في التغلب على هويسكا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم ليرفع أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ورفع هويسكا رصيده إلى ثلاث نقاط من التعادل في ثلاث مباريات مقابل هزيمة واحدة في المباريات الأربعة التي خاضها هذا الموسم.

وسجل باكو ألكاسير هدفين ليقود فياريال إلى الفوز الثمين 3 / 1 على ديبورتيفو ألافيس حيث رفع فياريال رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات ليقفز إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وبلنسية.

وتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند نقطة واحدة في المركز الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في المباريات الأربعة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وسجل ألكاسير هدفيه في الدقيقتين 13 و67 كما أحرز زميله جيرارد مورينو الهدف الآخر من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول فيما سجل إدجار مينديز الهدف الوحيد لألافيس في الدقيقة 37 .

وتغلب إلتشي على مضيفه إيبار بهدف نظيف سجله المهاجم الأرجنتيني لوكاس بويي في الدقيقة 37 ليحصد إلتشي أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم ويترك القاع لديبورتيفو ألافيس فيما تجمد رصيد إيبار عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.



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