فيروس كورونا يصيب رئيس نادي النفط

2020/10/01 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب رئيس نادي النفط كاظم مشتاق، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال نجل الرئيس مشتاق كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “والدي اجرى فحوصاً طبية للتاكد من حالته خاصة وهو تعرض مؤخراً لوعكة صحية واجرى تدخلاً جراحياً مطلع الشهر الماضي”.

وأوضح أن “الفحوص اثبتت إصابة والدي بفيروس كورونا وهو الان يخضع للحرج الصحي المنزلي ويلتزم بالعلاج من اجل التغلب على الفيروس”.

يذكر ان رئيس نادي النفط قد اجرى تدخلاً جراحياً في التاسع من شهر أيلول الماضي.



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