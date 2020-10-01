مصرف الرافدين يقدم عرضاً: حسابات وفوائد للمواطنين

2020/10/01 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، مواصلة فتح الحسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع اموالهم في المصرف.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الأول 2020)، إن "المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وايداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

ودعا المواطنين، إلى "زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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