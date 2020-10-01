لأول مرة.. نافالني يروي ما جرى له ويكشف من يقف وراء تسميمه

2020/10/01 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في حديث لمجلة دير شبيغل الألمانية الرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن الاشتباه في تسممه وشدد على عدم شعوره بالخوف.

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