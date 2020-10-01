الرافدين يعلن استمراره بفتح الحسابات للمواطنين

2020/10/01 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين، الخميس، استمراره بفتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

ودعا المصرف المواطنين الى "زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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