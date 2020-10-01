الهجرة توزع حصصا اغاثية للنازحين في اقليم كوردستان

2020/10/01 | 09:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين توزيع أكثر من 52 ألف حصة إغاثية للنازحين في السليمانية ودهوك.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس انها وزعت خلال الايام الماضية (52,888) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية.

ونقل البيان عن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان "‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (18,933) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات (داودية ومامليان وشيخان)، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (8,991) حصة اغاثية بين النازحين في كنيستي مار يوسف وجوارجرا و مناطق سيد صادق وكفرى وسيتك وحلبجة ومخيمات عربت وكوكس كولجو وقورتو‏".

من جانب آخر ذكر جهاكير ان "كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (11,338) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و غرب و جنوب نينوى وبين النازحين في مخيمات السلامية ، مضيفا أن " كادر فرع الوزارة في محافظة ‏ديالى وزع (9,786) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في نواحي قرة تبه و جلولاء و جبارة و بين النازحين في قضاء بعقوبة , وكان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع ( 3,840 ) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء سامراء".

PUKmedia / إعلام وزارة الهجرة والمهجرين ‌

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