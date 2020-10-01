عام على انتفاضة أكتوبر - جلال الصباغ

2020/10/01 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ سقطت الاوراق الصفر عن شجرة الانتفاضة، بفعل الهزات والرياح التي ضربت هذه الشجرة طوال عام كامل، فقد انتهت صلاحية خطاب القوى الاصلاحية التي كانت تراهن على نتائج الاصلاحات التي تقوم بها السلطة من الداخل، عن طريق تغير حكومي هنا او قانون للانتخابات هناك او غيرها من الفعاليات التي ليس من شأنها تلبية مطالب الجماهير، انما هدفها النهائي هو المد في عمر النظام لأطول فترة ممكنة.



كما سقطت في ذات الوقت ك ......





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