خلية ازمة كورونا : سيتم اعادة فرض حظر للتجوال اذا تزايد عدد الاصابات

2020/10/01 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أشارت خلية الأزمة النيابية ، إلى إمكانية إعادة فرض الحظر الشامل للتجوال في أرجاء البلاد في حال تزايد أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” خلال الشهرين المقبلين، محذرة من الموجة ثانية للفيروس.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، “من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري تشرين الاول الحالي وتشرين […]

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