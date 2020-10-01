الكونغرس الأمريكي يمدّد قانون الموازنة شهرين لتجنّب شلل الإدارات الفدرالية

2020/10/01 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقرّ الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية.ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر(كانون الأول) أقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 سناتورات صوّتوا ضدّه.وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أقرّ هذا النصّ الأسبوع الماضي.وبإقراره في الكونغرس أحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يفترض أن يصادق عليه قبل منتصف الليل كي يدخل حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شبح “إغلاق” الإدارات الفدرالية.وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر(أيلول) ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في الدقيقة الأولى من فجر الخميس.ونظراً إلى عدم إقرار موازنة السنة المالية الجديدة في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني)المقبل، فإنّ الحل الأوحد لتجنب شلل الإدارات الفدرالية تمثّل بهذا القانون المؤقت.ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر(كانون الأول) للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.

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