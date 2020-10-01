2020/10/01 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية بلديات بغداد، الخميس، عن اعداد مقترحين لتهيئة 400 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطنين.

وقال مدير عام المديرية ياسر القريشي في تصريح صحفي، إن “العاصمة كانت اولى المحافظات التي هيأت مدينتين جديدتين للدولة هما (علي الوردي) المجاورة لمدينة بسماية بمساحة 36 الف دونم، و(الطارق) التي كانت معسكراً سابقا بمساحة 11 الف دونم لتوزيعهما كقطع اراض بين المواطنين بعد صدور القرار رقم 70 لسنة 2019”.

واضاف أن “اكتمال البنى التحتية يقف عائقا امام هذا القرار، اذ لا بد من استكمال مشاريع الماء والكهرباء والمجاري والشوارع، الامر الذي دعا الحكومة لتحويلها الى وزارة الاعمار والاسكان بعد تخصيص مبالغ من وزارة المالية، بيد ان الازمة المالية التي تعاني منها البلاد، اوقفت عمليات التوزيع في الوقت الحاضر”.

وكشف القريشي عن “وجود مقترحين قدما لتلك المدينتين الجديدتين، الاول الاتفاق مع مستثمر ومنحه 10 بالمئة من الارض ليستغلها ببناء مجمع وبيعها مقابل تقديم الخدمات لباقي المنطقة، والثاني التعاقد مع شركة استثمارية لتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المدينة والاتفاق مع مصرف لتسديد المبالغ وتقسيطها على المواطنين لحين تمليكها لهم”.

وتابع أن “المقترحين رفعا الى محافظ بغداد الذي بدوره اعد دراسة استعداداً لتقديمها الى رئيس الوزراء في اقرب اجتماع، وتقديم الحلول المناسبة لتخصيص الاراضي في العاصمة، اما بتحويل التوزيع بين المحافظات او تحويل الاراضي الى مجمعات سكنية عمودية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترحان يوفران 400 ألف قطعة أرض سكنية في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترحان يوفران 400 ألف قطعة أرض سكنية في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).